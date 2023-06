Berlusconi divisivo | su Rosy Bindi unanimità di contrari

(Di martedì 13 giugno 2023) –su: «Il lutto nazionale per una persona divisiva come lui è una scelta inopportuna». Così il Corriere titola le dichiarazioni dell’ex ministra. Effettivamenteè stato, alo della, che ha raccolto intorno a sé soltanto persone unanimi nel non sopportarla. (Ard)

... esporrà le bandiere a mezz'asta per la scomparsa di Silviosolo nella giornata di ... Ma la scomparsa di un personaggio così influente e, al contempo, così controverso eper la ......grande farsa della crisi dei rifiuti Lo stesso discorso non può essere fatto per Silvio, ... in politica è stato un uomo. Per quanto riguarda la città di Napoli in particolare non si ......la soleri le aveva rivolto per criticarla dopo che la soleri ha fatto quel post contro(... anche quando poteva risultaree scomodo. Quello che ho pubblicato oggi in merito a quanto ...

«Controverso», «divisivo», «scandali sessuali e conflitti di interesse»: la morte di Silvio Berlusconi nella stampa estera L'Espresso

Ospite di Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, Rosy Bindi, ex ministra, ha attaccato il lutto nazionale per Berlusconi.Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...