Berlusconi | da TeleMilano all’Europa | la storia del Cavaliere

(Di martedì 13 giugno 2023) Daa tv paneuropea: tutte le sfide di Sua Emittenza Il Sole 24 Ore, di Andrea Biondi, pag. 4 Nell’ultima sfida di Silviosul fronte Tv lo si è visto incrociare le lame con Vincent Bolloré: l’amico passato nella schiera dei nemici dopo aver tentato l’assalto alla fortezza Mediaset nel 2016. Il cavallo di Troia era stata quella Mediaset Premium che Vivendi aveva, ad aprile di quell’anno, accettato di comprare a fronte di un’entrata in Mediaset (e conseguente entrata di Mediaset nel gruppo francese) al 3,5%. La piattaforma pay di Cologno a luglio dello stesso anno fu però ripudiata sull’altare dalla media company francese che lamentò «divergenze significative nell’analisi dei risultati». Al muro di Mediaset seguì, negli ultimi mesi di quell’anno, l’ascesa di Vivendi nel capitale di Mediaset con una “scalata” che in casa ...

Berlusconi, da Telemilano a tv paneuropea: tutte le sfide di «Sua Emittenza» - 24+ 24+

Silvio Berlusconi e la sua idea innovativa di Milano 2: lontana dal centro, immersa sempre nel verde con un'atmosfera perenne di vivere in vacanza.Lo stupore con cui ieri è stata accolta la notizia rende ragione di quanto Silvio Berlusconi abbia inciso, nel bene e nel male, nel dna di questo Paese. Era un uomo anziano e molto malato, la sua scom ...