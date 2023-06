Berlusconi | da Salvini omaggio con foto mentre si sbarba | ' l' unico che è riuscito a farmi radere'

(Di martedì 13 giugno 2023) Roma, 13 giu. (Adnkronos) - Torna sul rimprovero per la barba lunga Matteo. Ieri, nel giorno della scomparsa di Silvio, il leader della Lega, è più volte intervenuto su Rai e altre reti, per un suo ricordo del Cavaliere. Spesso commosso, ha poi raccontato come più voltelo avesse invitato a radersi. Oggi su Facebook posta una suaallo specchio,si taglia la barba, prima con schiuma in viso, poi con il rasoio in primo piano, sorridente e senza più peli. "Era una scommessa tra me e lui - scrive nel post su Fb - accadde quel che accadde e, arrivato a casa sua, mi fece trovare a tavola di fianco al piatto un completo con rasoio, salviette e schiuma da barba. 'Me lo avevi promesso, adesso finalmente tagliatela quella barba'".chiosa ...

... l'attuale vicepremier Matteoebbe finanche da ridire: "Mi piacerebbe che ci fosse il lutto ... Durante il lutto nazionale per la scomparsa di, altro primato per un ex presidente del ...Matteoe l'amicizia con Silvioracchiusa in un gesto sui social . Il ministro delle Infrastrutture ha pubblicato un video e delle foto in cui si ritrae mentre compie un gesto dedicato all'...È il ricordo che Matteoaffida ai social il giorno dopo la morte di Silvio ...

Dopo la decisione del lutto nazionale e i funerali di Stato per la morte di Silvio Berlusconi, anche Camera e Senato saranno ferme un bel po’ per commemorare l’ex premier. Le attività istituzionali sa ...Matteo Salvini e l'amicizia con Silvio Berlusconi racchiusa in un gesto sui social. Il ministro delle Infrastrutture ha pubblicato un video e delle foto in cui si ritrae mentre ...