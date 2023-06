Berlusconi | comitato presidenza Fi approva bilancio e nomine La politica si ferma | Camera e Senato in lutto per 7 giorni

(Di martedì 13 giugno 2023) Quattro volte presidente del Consiglio, fondatore di Fininvest e Mediaset, ex presidente del Milan, e ideatore di Forza Italia, Silvio Bedrlusconi è morto lunedì 12 giugno dopo l’improvviso aggravarsi delle sue condizoni di salute che lo avevano costretto ad un nuovo ricovero all’ospedale San Raffarele. Aveva 86 anni. Per lui i funerali di Stato mercoledì nel Duomo della sua Milano, l’omaggio di molti leader del Mondo e laitaliana che si

...per sette giorni in segno di lutto per la scomparsa di Silvio, ieri a Milano. Stop ai lavori in aula e nessuna riunione di partito, a eccezione proprio di Forza Italia. Il ildi ......qui quanto vale l'eredità si Silvioe a chi andrà ). Prova a rassicurare tutti l'amministratore nazionale, tesoriere e depositario del simbolo Alfredo Messina : "Domani ci sarà il..." " La zona di piazza Duomo, dove domani si svolgeranno i funerali di Stato di Silvio, ... al termine della riunione delper l'ordine e la sicurezza in prefettura. "Utilizzeremo ...

Berlusconi, convocato il Comitato di presidenza Fi. La politica si ferma: Camera e Senato in lutto ... Il Sole 24 ORE

Roma, 13 giu - Si è tenuto oggi il Comitato di Presidenza di Forza Italia che, in apertura, ha ricordato nel dolore la scomparsa del Presidente Silvio Berlusconi. È stato approvato a norma di legge e ...Silvio Berlusconi si è spento il 12 giugno all'età di 86 anni al San Raffaele di Milano. Il quattro volte presidente del Consiglio, fondatore di Fininvest e Mediaset, ...