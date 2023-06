Berlusconi | come si svolgeranno i funerali

(Di martedì 13 giugno 2023) Si terranno il 14 giugno nel Duomo di Milano. Non ci sarà alcuna camera ardente aperta al pubblico. Pronti i maxi schermi nel capoluogo lombardo per trasmettere la cerimonia religiosa

È questo che ti ha reso il Silvio, pianto oggi in tutto il mondo (Vaticano compreso), ... Te ne vai, dopo aver lottatoun leone contro il male. Anche su di lui avevi più volte prevalso, ...'Abbiamo degli obiettivi molto credibili. - dichiarain tv alla 'Rai' - Vorremmo costruire una squadra che duri nel tempo, soprattutto una ... esattamentela tua squadra del cuore. ......la grande famiglianel ricordo di Silvio e della cara vecchia amicizia con Mike", firmato da Daniela con Michele e Nicolò e Leonardo: la moglie e i figli di Mike Bongiorno . Così...

Silvio Berlusconi, Travaglio a La7: “C’è stata una beatificazione imbarazzante Il Fatto Quotidiano

Dalla 'special relationship' con Vladimir Putin al 'giro in piazzetta' a Porto Rotondo in Sardegna insieme a Tony Blair e signora, con tanto di… Leggi ...Il 14 giugno è il giorno delle esequie per Silvio Berlusconi: previsti lutto nazionale e funerali di Stato per l'ex premier morto a Milano lunedì scorso.