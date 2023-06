Berlusconi | Capello | ' Gli devo tutta la mia carriera L' unico screzio per Savicevic | fortissimo | ma correva poco'

Lo ha conosciuto bene. Lo ha frequentato, ci ha discusso, ha imparato ad apprezzarlo, è diventato suo amico. Un legame, quello tra Fabioe Silvio, unico. Il primo pensiero che le viene in mente 'C'è poco da dire. A lui devo tutta la mia vita da allenatore. Dopo 4 anni di scrivania mi chiamò al Milan. La cosa mi ...... Fabioè stata la soluzione vincente (quattro Scudetti in cinque stagioni, cui fece seguito un anonimo ritorno dopo la vittoria della Liga con il Real Madrid ) di Silvioche doveva ...A dirlo è Filippo Galli, 60 anni, uno dei protagonisti dei Milan di Arrigo Sacchi e Fabio, inventati da Silvio, morto oggi ad 86 anni. In totale, per l'ex difensore, 325 partite ...

L'ex tecnico del Milan: "Un genio che mi ha cambiato la vita. È stato più grande di Bernabeu. Il club potrebbe intitolargli il nuovo impianto"