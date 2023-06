Berlusconi | bandiera Ue a mezz' asta domani all' Eurocamera

... a Bruxelles, Strasburgo e Lussemburgo, avranno dalle 8 alle 20 ladell'Ue e quella italiana a mezz'asta in occasione dei funerali di Stato per Silvio. E' quanto è stato deciso ...Domani 14 giugno ci saranno i funerali di Stato per Silvioe sarà dichiarato giorno di lutto nazionale in Italia". E laitaliana sventolerà a mezz'asta "anche davanti alle sedi ...Oggi cerca notorietà rifiutandosi di partecipare al lutto nazionale per la morte di Silvio. Chissà se si è sentito una sorta di eroe moderno nel non listare a lutto unaDel resto,...

Lutto nazionale e bandiere a mezz'asta per la scomparsa del Presidente Berlusconi Governo

Gentile Lettore, ogni giorno ANSA è impegnata nella produzione di informazione tempestiva e affidabile, grazie alla sua capillare presenza sul territorio nazionale e internazionale, con l’obiettivo di ...STRASBURGO (FRANCIA) (ITALPRESS) - "Silvio Berlusconi è stato un combattente che ha fondato e guidato il centrodestra in Italia. Padre, imprenditore, eurodeput ...