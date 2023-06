Berlusconi | Augias | Lutto nazionale non va bene

(Di martedì 13 giugno 2023) "Capisco i funerali di Stato per un ex presidente del Consiglio. Ma ilper un leader politico" come Silvio"che è stato così profondamente divisivo, volutamente divisivo, ...

Sono le parole con cui Corrado, a Di Martedì, commenta la decisione di proclamare il lutto nazionale per Silvio, morto ieri all'età di 86 anni. "Scompare una parte di storia di ...Secondoc'è una somiglianza tra Silvioe i successivi Donald Trump e Boris Johnson, così il conduttore Giovanni Floris ha chiesto: 'E a sinistra a chi assomigliano', 'Io non vorrei ...Firmato: Gustavo Zagrebelsky, autore Einaudi, casa editrice proprietà di Silvio. Capisci che valore dare a tutte le voci critiche: Corrado(Mondadori), Pietro Citati (Mondadori), ...

Lutto nazionale per Berlusconi, Augias: "Non sono d'accordo, è stato profondamente divisivo" La7

(Adnkronos) - "Capisco i funerali di Stato per un ex presidente del Consiglio. Ma il lutto nazionale per un leader politico" come Silvio Berlusconi "che è stato così profondamente divisivo, volutament ...La morte di Silvio Berlusconi segna la fine di un’epoca. Il futuro di Forza Italia è tutto da decifrare, mentre il passato è ...