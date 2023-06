Berlusconi | anche gli ultrà Juve lo ricordano con uno striscione | ' ' Immenso' '

Draghi e Renzi ai funerali di Stato. Camera ardente ad Arcore C'è polemica intanto per il lungo periodo di stop ai lavori di Camera e Senato. 'La sospensione per tutta la settimana ...Per distinguersi nel coro del veleno anti - Cav c'èchi va contro il lutto nazionale. È il caso di Tomaso Montanari, rettore dell'Università per ...questa mattina per la morte di Silvio...hanno dedicato uno spazio importante in 'prima' con una foto che ritraesorridente in parlamento e il titolo 'Compagni di strada e avversari rendono merito a'. Sulla Faz...

Morto Berlusconi, non solo i funerali di Stato (previsti per legge): il governo dichiara anche il lutto… Il Fatto Quotidiano

Il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti sarà presente domani, in rappresentanza dell’Amministrazione Provinciale ai funerali di Stato di Silvio Berlusconi. Fugatti sarà al D ..."Andreotti era monogamo, non aveva carisma e la sua tv era in bianco e nero: l’esatto contrario di Berlusconi. Ma a contare è stato il metodo" ...