Bereszynski | «Futuro? Non so | non è ancora chiaro chi sarà l’allenatore del Napoli»

(Di martedì 13 giugno 2023)ha parlato in conferenza stampa dal ritiro della nazionale polacca. Il terzino della Sampdoria è andato in prestito ala gennaio, dove poi ha vinto lo scudetto. «Il mio? Questa è una domanda difficile. Non so cosa succederà, non èchidel. È difficile essere sicuri di comela squadra. Sono un giocatore della Sampdoria, ma cercherò la soluzione migliore. Penso che insieme alla squadra genovese penseremo alla scelta ottimale. c’ètempo. Alcuni club devono decidere in quali posizioni hanno bisogno di rinforzi».sulla Sampdoria: «È stato anche un momento stressante per me, perché auguro il meglio alla Sampdoria. Questo ...

