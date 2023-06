Bereszynski | “Con il Napoli è stata un’esperienza unica”

Dal ritiro della nazionale polacca: "Napoli un'esperienza che rimarràme per il resto della mia vita, penso che avrò la pizza gratis a vita" Ci Napoli 17/01/2023 - ...Quagliata - Bartosz...Commenta per primo Bartosz, terzino del Napoli ma in prestito dalla Sampdoria , ha parlato in conferenza stampa ... Il mio contrattoquesta squadra è valido ancora per qualche anno, ma ...Campione d'Italiala maglia del Napoli. Bartoszè arrivato in azzurro a gennaio, all'interno dello scambioil giovane Zanoli . Il terzino ha parlato in conferenza stampa dal ritiro della Polonia : '...

Napoli, Bereszynski: «Presto per parlare di futuro, aspettiamo il nuovo tecnico» ilmattino.it

Bartosz Bereszynski, terzino del Napoli ma in prestito dalla Sampdoria, ha parlato in conferenza stampa dal ritiro della Nazionale polacca: "Questa stagione è stata sorprendente. Ho visto che la Sampd ...Bartosz Bereszynski, terzino della Sampdoria di ritorno dal Napoli, si è soffermato sul suo futuro: le dichiarazioni Bartosz Bereszynski, terzino della Sampdoria di ritorno dal Napoli, si è soffermato ...