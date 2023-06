Benedetta Rossi | la sua torta Paradiso con gocce di cioccolato è intramontabile | pronta in pochi minuti!

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di martedì 13 giugno 2023)propone unacondidal gusto assolutamente: ecco come potete replicare anche voi a casa la ricettanon necessita di grosse presentazioni: è la regina indiscussa dei fornelli e una food blogger estremamente nota in Italia. La sua attività inizia su YouTube grazie al canale 'Fatto in casa' e da lì evolve in televisione con il programma 'Fatto in casa per voi' e con libri cartacei di cucina. Di recente poi, la cuoca è anche diventata un cartone animato, SuperBenny, avvicinandosi al mondo dei bambini. Quello che piace diè indubbiamente la sua semplicità e il suo essere sempre e comunque in grado di far ...