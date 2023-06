Beckham | con Messi | vuole fare di Miami la nuova capitale mondiale del calcio

(Di martedì 13 giugno 2023) Nel 2007, un uomo si prese il merito di diventare il novello Cristoforo Colombo. Non era un navigatore; giocava a, e anche discretamente bene. Era stato la star di due dei club più prestigiosi e ricchi deleuropeo, Manchester United e Real Madrid: poi, nel 2007, a trentadue anni, decise che il suo futuro professionale sarebbe stato negli Stati Uniti, con la maglia dei Los Angeles Galaxy. Quell’uomo era David: avrebbe cambiato la faccia delamericano per sempre. Sedici anni dopo, da proprietario dell’Inter, il Colombo del Ventunesimo secolo porta in Mls Lionel, il calciatore più forte della storia, che una manciata di mesi fa ha trascinato l’Argentina alla vittoria del titolo. È un trasferimento epocale: ...

David Beckham, con Leo Messi, vuole fare di Miami la nuova capitale mondiale del calcio GQ Italia

