Beatles rivivono grazie all’Ai | Paul McCartney | “Canzone finale con voce di Lennon”

(Di martedì 13 giugno 2023) (Adnkronos) –realizza quella che chiama “ladei” con l’aiuto dell’intelligenza artificiale. Macca ha riferito al programma Today di Bbc Radio 4 che la tecnologia è stata utilizzata per “districare” ladi Johnda un vecchio demo per completare il pezzo. E’ probabile che sia stata presa da un pezzo didel 1978 intitolato ‘Now And Then’. Il brano uscirà quest’anno. Siraveva ricevuto la demo un anno prima dalla vedova di, Yoko Ono. Era una delle numerose canzoni su una cassetta intitolata ‘Per’ cheaveva fatto poco prima della sua morte nel 1980. Lo-fi ed embrionali, le tracce sono state in gran parte ...

Ripulite dal produttore Jeff Lynne, due di queste canzoni, 'Free As A Bird' e 'Real Love', furono completate e pubblicate nel 1995 e nel 1996, segnando il primo 'nuovo' materiale dei Beatles in 25 anni.

Beatles rivivono grazie all'Ai, Paul McCartney: "Canzone finale con ... Adnkronos

