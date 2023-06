Bcp | al via ‘Parole e musica in cortile Afflato napoletano’ | Palazzo Vallelonga riapre al pubblico per i 135 anni della banca

(Di martedì 13 giugno 2023) In occasione dei 135dalla sua fondazione, ladi Credito Popolarele portesede storica dia Soci, Clienti e cittadini per la rassegna “Parole einnapoletano“. Le Serate inBCP ritornano lungo il Miglio d’Oro dopo la pausa forzata dovuta alla pandemia. Un progetto avviato già negliscorsi che ha l’obiettivo di avvicinare sempre di più laal territorio con momenti di aggregazione. Il calendario di eventi consentirà, infatti, di godere appieno, oltre che, anche del patrimonio artistico e culturale di Bcp. Le serate in ...

I Consigli di Amministrazione di Banca Cesare Ponti e OPTIMA , entrambe controllate intotalitaria da BPER Banca e appartenenti al Gruppo bancario BPER Banca ("Gruppo BPER"), hanno ...Optima in. ......00 e domenica 28 dalle 7:30 alle 8:30, presso la segreteria situata nella Sala BCC diGaribaldi ... Distillerie St Roch; Sponsor Ufficiali: Nichel Leghe, Comeca, Valmatic, Vesuvius, Fida,...I Consigli di Amministrazione di Banca Cesare Ponti e OPTIMA , entrambe controllate intotalitaria da BPER Banca e appartenenti al Gruppo bancario BPER Banca ("Gruppo BPER"), hanno ...Optima in. ...

Bcp, al via 'Parole e musica in cortile. Afflato napoletano': Palazzo ... Il Denaro

In occasione dei 135 anni dalla sua fondazione, la Banca di Credito Popolare riapre le porte della sede storica di Palazzo Vallelonga a Soci, Clienti e cittadini per la rassegna “Parole e Musica in co ...Dopo un accurato restauro Palazzo Vallelonga riapre a clienti e cittadini. Un’occasione per celebrare con il territorio i 135 anni di attività della Banca.