Bassifondi | Trash Secco | La semplicità del caos per raccontare la dimensione umana

Diretto daSecco (pseudonimo di Francesco Pividori, artista multimediale finora specializzato in videoclip),è un altro esordio da albo d'oro, coraggioso, folgorante, imperdibile. ...... è questa la cornice poetica perché poetica è Roma in tutta la sua decadenza, nella qualeSecco videomaker affermato, ambienta, il suo debutto cinematografico sul grande schermo. ...Si era segnalata all'ultima edizione della Festa del Cinema l'opera prima di Francesco Pividori in arteSecco,, che esce il 15 giugno nelle sale con la distribuzione indipendente Cloud 9. Aperto da un lungo e plastico piano - sequenza sull'errabondare di un topo nella livida notte ...

Bassifondi, l'incontro stampa con il regista del film Trash Secco e i ... Movieplayer

Ma basta vedere questo Bassifondi, di cui firmano la sceneggiatura e che sarà in sala dal 15 giugno, per capire che talento e sincerità sono illesi. E per fare buon cinema la sincerità conta quanto il ...Periferia, solitudini e miseria a un passo dall’incanto estetico e abbacinante della Roma barocca, è questa la cornice poetica perché poetica è Roma in tutta la sua decadenza, nella quale Trash Secco ...