(Di martedì 13 giugno 2023) Denver, 13 giu. - (Adnkronos) - Manca un'ora e mezza alla palla a due di gara-5 e Michaelinizia la serata più bella della sua carriera con una battuta da consumato attore, da repertorio, vecchia ma sempre bella. A chi gli chiede come ha trascorso l'ultima notte risponde: "Ho dormito come un bambino". Pausa. "Mi sono svegliato ogni due ore piangendo". Non piange a fine partita, ma le lacrime stavolta sarebbero state di gioia. Per unlungo ("Sono entrato nella Nba 22-23 anni fa - dice - sognando di poter diventare capo allenatore") e certo non facile, ma che si è concluso con un anello di campione Nba e una bottiglia di champagne al suo fianco, che porta in conferenza stampa. "Durante la premiazione ho detto che questo è l'di qualcosa, non la fine di un, perché ho imparato la lezione da ...

Basket: Malone, 'titolo Nba solo l'inizio del viaggio, missione dinastia' La Nuova Ferrara

