(Di martedì 13 giugno 2023) Si è chiusa la fase a gironi peraidiinin corso di svolgimento a Dubai. Dopo la vittoria contro gli Emirati Arabi e il ko con l’Australia, terzo appuntamento per gli azzurri contro ilin un match che valeva ilin classifica. Ecco come è andata. Partenza subito in salita per gli azzurri che subiscono due canestri, prima che Carossino sblocchi. Avvio equilibrato, anche se sono i brasiliani a fare la parte della lepre, con i canestri di Papi a tenere gli azzurri in partita, in un tira e molla che porta il punteggio sul 10-12 a metà primo quarto. Tre punti consecutivi di Sabri Bedzeti valgono il primo vantaggio azzurro, con Papi che segna il +3. Ora sono i brasiliani a essere obbligati a ...

Tra i premiati c'era anche la Briantea84, storica società canturina diine non solo. Briantea84 miglior squadra dell'anno, capitan Geninazzi: "Il grazie va ad Alfredo Marson" La ...Sportivo dell'anno 2022 " Provincia di Como Briantea84 ,in. Squadra dell'anno 2022 " Provincia di Como Giancarlo Centi , calcio. Premio alla carriera anno 2022 - Provincia di Como ...Dal 15 al 18 giugno si terranno a Rimini le finali scudetto diper le diverse categorie (femminile, maschile, over 40 e 'in') della federazione Uisp, che vedranno sfidarsi per il titolo tricolore la varie compagini provenienti da tutte le parti ...

Basket in carrozzina, Mondiali 2023: l’Italia batte il Brasile e si assicura il secondo posto nel girone OA Sport

Si è chiusa la fase a gironi per l’Italia ai Mondiali di basket in carrozzina in corso di svolgimento a Dubai. Dopo la vittoria contro gli Emirati Arabi e il ko con l’Australia, terzo appuntamento per ...Ieri pomeriggio, lunedì 12 giugno 2023, la Provincia di Como ha consegnato le benemerenze per i migliori sportivi e le migliori squadre dell'anno. Tra i premiati c'era anche la Briantea84, storica soc ...