(Di martedì 13 giugno 2023) Manca davvero poco al debutto dell’Italagli. Le ragazze di coach Lino Lardo voleranno oggi in Israele,si svolgerà la prima fase della rassegna continentale – che proseguirà a partire dal 20 Giugno a Lubiana (Slovenia). Le Azzurre sono state inserite nel gruppo B insieme a Repubblica Ceca, Israele e Belgio. Cecilia Zandalsini e compagne incominceranno il loro cammino ad EuroWomen giovedì 15 Giugno alle 14:00 ora italiana – le 15:00 secondo il fusoo di Tel Aviv – contro la Repubblica Ceca, tornando in campo 24 ore dopo contro le padrone di casa israeliane (venerdì 16 Giugno alle 14:30). Dopo aver osservato un giorno di riposo, l’Italia chiuderà la prima fase domenica 18 Giugno alle 14:15 contro il ...

Dal 15 al 18 giugno si terranno a Rimini le finali scudetto diper le diverse categorie (, maschile, over 40 e 'in carrozzina') della federazione Uisp, che vedranno sfidarsi per il titolo tricolore la varie compagini provenienti da tutte le parti ...: si chiusa la preparazione della nazionale maggiore vergo gli Europei.: Laura Spreafico e l'Italia perdono l'ultimo test contro la Germania 65 - 70 Sono giorni ...Ci siamo, la Nazionale azzurra è pronta a scendere in campo all' EuroBasket Women 2023 , i campionati europei che si svolgeranno tra Israele e Slovenia. Coach Lino Lardo ha fatto le sue scelte e ...

Basket femminile, Europei 2023: il calendario delle partite dell’Italia. Orari, date, dove vederle in tv e streaming OA Sport

L'Alpo Basket '99 saluta e ringrazia di cuore le atlete Elisa Mancinelli, Nene Diene, Annalisa Vitari e Anja Marinkovic che non faranno parte del roster biancoblu 2023/2024. Il ...Sono state appena rilasciate le 12 giocatrici che faranno parte del roster dell'Italia agli Europei di quest'anno. La squadra allenata da Lino Lardo va alla caccia di un ritorno tra le prime quattro d ...