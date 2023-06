Bari | in auto parcheggiata 95 chili di hashish | un arresto Guardia di finanza

(Di martedì 13 giugno 2023) Di seguito un comunicato diffuso dalladi: Finanzieri del Comando Provinciale dihanno eseguito nel capoluogo il sequestro di circa 1 quintale ditrasportato a bordo di un’vettura traendo in, in flagranza di reato, il responsabile del traffico illecito di stupefacenti. Tale misura è stata successivamente convalidata dal G.I.P. del locale Tribunale che, ritenendo sussistenti gravi indizi di colpevolezza nei confronti dell’indagato (allo stato, fatta salva la valutazione nelle fasi successive con il contributo della difesa) e rilevando il concreto e attuale pericolo di reiterazione di delitti della stessa specie, ha disposto nei confronti di quest’ultimo una ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere. In particolare, nell’ambito di ...

Oltre 95 chilogrammi di hascisc, suddivisi in 920 panetti, sono stati sequestrati dalla guardia di finanza a Bari che ha arrestato un uomo con precedenti penali. (ANSA) ...BARI - La Guardia di Finanza di Bari ha sequestrato 95kg di hashish trasportato a bordo di un’auto e ha arrestato il responsabile in flagrante, in carcere. La macchina sospetta, che sostava ...