Bari | Folorunsho | “Quel tiro sul palo all’87’ avrebbe potuto cambiare tutto”

Rimarrà al suo posto la bella coppia, Polito - Mignani , che ha regalato un sogno aEntrambi ... dei prestiti, Benedetti, Esposito e Mallamo e di una decina di uomini in scadenza di ...... 'Dopo una stagione così brillante, una piazza comenon accetterebbe mai un ridimensionamento ... dei prestiti, Benedetti, Esposito e Mallamo e di una decina di uomini in scadenza di ...Ranieri si gioca tutto mettendo dentro Mancosu

Il Bari guarda già alla nuova stagione. Da Folorunsho a Esposito quale destino per i prestiti TUTTO mercato WEB

Lo ricorda - e come dimenticarlo - Michael Folorunsho riguardo la sconfitta di ieri contro ... Con orgoglio e a testa alta, il Bari scivola in finale playoff e rimane in Serie B anche per la prossima ...Finale amara per i pugliesi del Bari che restano in serie B, mentre il Cagliari torna nella massima divisione. Perde anche la Nazionale Under 20 con l'Uruguay.