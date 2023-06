(Di martedì 13 giugno 2023) (Adnkronos) – Due uomini,di 47 e 81 anni, sonoin un incidente sul lavoro ieri sera dopo essere caduti in unacontenentenella Cantina storica del Cardinale in via Enrico De Nicola a Gioia del Colle, in provincia di. Le due vittime stavano pulendo la. La dinamica è in corso di ricostruzione da parte dei carabinieri. Probabilmente la morte è avvenuta a causa delle esalazioni. Con tutta probabilità uno dei due è caduto per primo avvertendo i sintomi tipici e poi l’altro ha fatto la stessa fine nel tentativo di aiutarlo. L'articolo proviene da Italia Sera.

Sono morti - probabilmente a causa delle esalazioni - padre e figlio ieri sera in una cantina a Gioia del Colle, in provincia di. Secondo le prime ricostruzioni della tragedia, il figlio, ...... sono morti in un incidente sul lavoro ieri sera dopo essere caduti in una cisterna contenente vino nella Cantina storica del Cardinale in via Enrico De Nicola a Gioia del Colle, in provincia diSul posto, oltre a vigili del fuoco e carabinieri, anche il pm di turno Lanfranco Marazia della Procura die il medico legale Francesco Vinci.

Bari, cadono in cisterna per il vino: morti padre e figlio Adnkronos

Il 14 giugno 2023 sarà il giorno di lutto nazionale e funerali di Stato per Berlusconi: ecco cosa sono e cosa succede ...Ennesimo incidente mortale sul posto di lavoro. Padre e figlio sono morti nella serata di ieri a Gioia del Colle, in provincia di Bari, a causa delle ...