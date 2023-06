Bargiggia svela | “Napoli in difficoltà per il nuovo allenatore | rifiuti inaspettati per De Laurentiis Arriverà un perdente”

(Di martedì 13 giugno 2023) L’esperto di calciomercato Paolorivela alcuni retroscena sulla ricerca deldel. NOTIZIE CALCIO. Le recenti rivelazioni del noto giornalista di calciomercato Paolohanno causato scalpore nella scena del calcio italiano. Durante un’apparizione sul programma “Il Processo” in onda su 7 Gold,ha rivelato dettagli sorprendenti sulla ricerca di unda parte del. De, presidente del club, è sempre alla ricerca del sostituto ideale di Luciano Spalletti, ma pare incontrareimpreviste. “La notizia più sconcertante arriva da,” ha dichiarato. ...

Questo il tweet dell'ex esperto mercato di Mediaset, Paolo. CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizieNapoli, avanza Thiago Motta per sostituire Spalletti Della questione allenatore Napoli ne ha parlato anche il giornalista Paolosu Twitter : CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo ...Questo il tweet dell'ex esperto mercato di Mediaset, Paolo. CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie

Bargiggia svela: “Paulo Sousa-Napoli sta rallentando. In risalita un ... Per Sempre Napoli

Paolo Bargiggia, giornalista esperto di mercato, ha riferito sul suo profilo Twitter del possibile sostituto di Giuntoli come ds del Napoli. Ecco cosa ha dichiarato: “Il prossimo ds del Napoli al ...Luis Enrique e Nagelsmann hanno detto no al Napoli. A rivelarlo è il giornalista Paolo Bargiggia, che su Twitter svela come De Laurentiis abbia ricevuto già due rifiuti: da Luis Enrique e Julian Nagel ...