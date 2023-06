Bardolino Film Festival dal 21 al 25 giugno | tutti gli ospiti

Leggi su funweek

(Di martedì 13 giugno 2023) Si svolgerà dal 21 al 252023 la terza edizione del– Immagini, suoni e parole sull’acqua, manifestazione dedicata al cinema e all’intrattenimento di qualità in una delle più rinomate località sulle rive del Lago di Garda. La formula vincente delriconferma i due concorsi rispettivamente dedicati a cortometraggi (BFF Short) e documentari (BFF Doc). Ma anche presentazioni di libri e incontri che esploreranno il tema di questa edizione: In viaggio… sulla strada e nell’anima. Si esploreranno percorsi narrativi tramite ie gli incontri con gli autori per riflettere su una tematica come quella del viaggio, intesa non solo nel senso più classico del viaggio on the road, ma cercando anche significati e letture più profonde come il viaggio ...