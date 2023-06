Barbara D’Urso | «Io | Silvio Berlusconi e Teo Teocoli a TeleMilano58 | così cominciò la storia Mediaset»

(Di martedì 13 giugno 2023)ricorda: «Sono davvero triste, grazie per avermi accolta nella tua prima Tv 45 anni fa». Poi, fa un tuffo nel suo passato televisivo: «Io,e Teola»., il ricordo«Una mente geniale, che ha avuto il coraggio di creare la prima tv privata in Italia e l’ardire di dare un’opportunità anche a me».in un’intervista a La Stampa, racconta quando negli anni ’70 a ...

Una giornata da dimenticare quella di ieri, segnata dalla scomparsa di Silvio Berlusconi e dell'attore Francesco Nuti . Ore difficili soprattutto per, legata al Presidente Mediaset, che ha sempre creduto in lei, e all'artista toscano, al quale aveva spesso dato spazio nelle sue trasmissioni. E proprio la scomparsa del 68enne ha ...Da Iva Zanicchi a Michelle Hunziker, passando per Ezio Greggio e. Tutti i vip delle sua televisione di oggi hanno voluto ricordare Silvio Berlusconi , scomparso all'età di 86 anni ..."Una mente geniale, che ha avuto il coraggio di creare la prima tv privata in Italia e l'ardire di dare un'opportunità anche a me".in un'intervista a La Stampa oggi racconta i suoi inizi con Silvio Berlusconi . Ovvero quando negli anni '70 a TeleMilano58 "eravamo io, Massimo Boldi, Teo Teocoli, Diego Abatantuono, ...