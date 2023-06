Barbara d' Urso | il ricordo privato di Berlusconi | cosa confessa

Leggi su iltempo

(Di martedì 13 giugno 2023) Sui sociald'pubblica una foto con il Cav. Una delle tante foto della sua lunga carriera a Mediaset. Lì, a Cologno Monzese, è cambiata la sua vita professionale dopo gli inizi in Rai con Baudo. "Una mente geniale, il primo a capire che era importante fondare una tv privata. Ho imparato tanto da lui, dai suoi consigli", racconta a Rtl 102.5 News la conduttrice di Pomeriggio5. "Facevamo una trasmissione in diretta e tutte le sera ci riuniva ed era sempre sul pezzo", dice. Insomma, la d'apre il cassetto dei ricordi e rispolvera il passato, mai dimenticato, scandito da Canale5 (quando un tempo si chiamava Telemilano). "Mi ha insegnato la dedizione al lavoro. Raramente lo sentivo, a volte ci sentivamo quando gli piacevano i miei programmi. Era il mio editore, questo era importante per me.era ...