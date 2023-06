Barbara D’Urso | “Berlusconi mi corteggiò | mi definì una donna con le pa**e d’acciaio”

Finalmente mi sento meno solo", rivelò in un programma di. Lei, stando ai racconti delle cronache di quel periodo, porta ordine nella vita del leader (anche in casa, nella villa di ...Estratto dell'articolo di Andrea Malaguti per 'la Stampa', chi era per lei Silvio BerlusconiBERLUSCONI 'Una mente geniale, che ha avuto il coraggio di creare la prima tv privata in Italia e l'ardire di ...Erano i tempi in cuitrasformava in ora tutto ciò che toccava. La ruota poi è girata e si sa come è andata a finire. A 'Barbarella' è stato levato tutto, tranne Pomeriggio 5.

Barbara D'Urso si sposa in pigiama: Orietta Berti e Rovazzi testimoni. Ecco cos'è successo al party ilmattino.it