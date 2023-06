Bambina scomparsa | pista di Bologna La Pm | “Non escludiamo nulla”

l pm Christine Von Borries, che indaga sulladi Kata, ladi cinque anni che manca da sabato scorso a Firenze, ha effettuato un sopralluogo all'ex hotel Astor. Il magistrato ha ispezionato sia l'interno che gli spazi esterni ...Sono ore concitate per le ricerche della piccola Kataleya, la bimba di 5 annida sabato scorso . La prefettura di Bologna ha dato il via a un piano di ricerca di ...di aver visto lain ...DALL'INVIATA A FIRENZE. Si attiva anche la prefettura di Bologna nella ricerca di Kata, laperuviana di 5 anni,sabato pomeriggio dall'hotel Astor occupato abusivamente. Il piano di ricerca provinciale a Bologna è stato attivato in seguito alla segnalazione di una signora ...

Bambina scomparsa a Firenze: Kata non si trova, caccia all'estero. E due occupanti si sono dileguati LA NAZIONE

Niente da fare. L'hanno cercata per tutta la notte, ma di Kataleya, 5 anni, nessuna traccia. Le forze dell'ordine e squadre di volontari hanno continuato a setacciare… Leggi ...Dal 10 giugno non si trova più Kata, la bambina peruviana di 5 anni scomparsa da sabato pomeriggio 10 giugno da un ex hotel occupato nel quartiere di Novoli, a Firenze. La bambina sarebbe stata avvist ...