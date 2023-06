Baldanzi | ' ' Visto i talenti italiani? Orgogliosi di aver fatto la storia' '

(Di martedì 13 giugno 2023) Dopo l'argento al Mondiale under 20 il c.t. della Nazionale Nunziata e il numero 10commentano la spedizione azzurra in Argentina (di ...

Dopo l'argento al Mondiale under 20 il c.t. della Nazionale Nunziata e il numero 10commentano la spedizione azzurra in Argentina (di ...... in tarda serata, la finale del Mondiale Under 20 in Argentina hal'Italia protagonista ma ... Il quotidiano nota come, oltre a Casadei e, in casa azzurra molti giovani meriterebbero i ...... dà la sensazione di avere l'esperienza di un 30enne e lo si èanche in finale. Gabriele ... Tommaso(Italia) Nella finale è venuto un po' meno ma fino ad allora era stato tra i migliori ...

Pafundi, Baldanzi, Casadei: l’Italia dei giovani vince anche quando perde Corriere della Sera

Sette finali in 10 anni, Maurizio Viscidi, coordinatore delle Under azzurre: «Le cose più belle di questo torneo sono state due: aver valorizzato giocatori che non godevano di alta considerazione e av ...La giovane Italia s’è desta, c’è una nazionale che vince ai Mondiali. È l’Under 20 dei ragazzi del ct Carmine Nunziata, per la prima volta in finale ai Mondiali di categoria: con loro il nostro calcio ...