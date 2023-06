Azioni Mediaset ancora in rialzo in Borsa Le speculazioni sulla possibile vendita del gruppo e sull’uso del golden power

(Di martedì 13 giugno 2023) Ledi Mfe, la holding televisiva della famiglia Berlusconi, accelerano anche martedì a Piazza Affari cavalcando la speculazione circa unadelda parte degli eredi di Silvio Berlusconi. I titoli A avanzano del 6,3% a 0,53 euro mentre quelli B – con 10 diritti di voto – salgono del 5,2% a 0,74 euro. Tra i nomi dei potenziali acquirenti circola soprattutto quello di Vivendi, secondo socio di Mfe con il 23,8%: la quota era stata rastrellata per la fallita scalata di qualche anno fa. Gli analisti di Equita citano anche l’interesse di gruppi internazionali come Discovery. Già a maggio si era poi parlato di uninteressamento del patron di Rcs Urbano Cairo. “Riteniamo sarà importante verificare i nuovi assetti in Fininvest“, la cassaforte di famiglia controllata ...

In particolare, si guarda MFE - MEDIAFOREUROPE (ex, che ora scambia conMFE A e MFE B), che vede Fininvest come principale azionista. Gli operatori, come già successo in passato con ...Prevista ovviamente una diretta tv per l'addio al presidente di Forza Italia e patron, ... o cittadini caduti nell'adempimento del dovere o vittime diterroristiche o di criminalità ...Infine, dice Equita, 'continuiamo a ritenere che debba ridursi lo sconto fra leA e B del ... La raccolta dei canalie' salita dello 0,1% anno su anno in linea con il mercato. 'Da un ...

Il titolo di Mediaset sale ancora: la Borsa scommette sulla cessione Calcio e Finanza

Morte di Silvio Berlusconi: cosa succede a questo punto alla galassia Fininvest e, di conseguenza, alle partecipazioni detenute dalla famiglia Berlusconi in Mediaset (ora Mfe-Mfeurope), Mondadori, Ban ...Da capire come saranno i rapporti di forza con la successione. Tra le partecipazioni, MediaForEurope è considerata dagli operatori quella con maggiore appeal per un riassetto ...