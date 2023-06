Azienda Agricola Della Fara presenta i nuovi sott’oli | prodotti unici nati dalla passione di famiglia

Da Roma anche l'ortofrutta dell'Passeri Maria Rita e l'Greco con i salumi, ma anche l'olio monovarietale di Rosciola e Moraiolo o il vino dell'Oro delle Donne e ...Si sarebbe presentato come titolare di un'che avrebbe provveduto al recupero di rifiuti ... Oltre agli arresti sono stati eseguiti sequestri in 5 capannoni industriali e in un'areadove ...... si presentava alle società come titolare di un'che avrebbe provveduto al recupero dei ... venivano altresì sequestrati 5 capannoni industriali, 1 areaove i rifiuti sarebbero stati ...

Azienda Agricola Della Fara presenta i nuovi sott'oli L'Eco di Bergamo

È questa la filosofia dell’Azienda Agricola Della Fara, nata nel 2012 a San Giovanni Bianco, dalla famiglia Della Fara da cui prende il nome l’azienda. Tutta la filiera, dal campo di coltivazione, ...L’iniziativa solidale di Coldiretti a San Pietro con il grande mercato contadini di Campagna Amica, ha rappresentato un sostegno per oltre 400mila famiglie, aiutate con una media di più di 20 chili a ...