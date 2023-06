Avvio positivo per le borse europee in attesa dati Usa

per le borse europee, in attesa dei dati Usa sull'inflazione. Francoforte guadagna lo 0,61%, mentre Londra si mostra in progresso dello 0,22%. Bene anche Parigi che guadagna lo 0,52%. ...L'impattonon si limita, però, al solo mondo ferroviario. Grazie infatti alle grandi ... Attualmente è in corso l'attività negoziale e si prevede l'dei lavori entro il 2023, con l'entrata ...I principali indici azionari statunitensi hanno chiuso in territoriola prima seduta della settimana. Il Dow Jones ha messo a segno un progresso dello 0,56% a 34.066 punti, mentre l'S&P500 ...

Borsa Italiana, il commento della seduta del 12 giugno 2023 SoldiOnline.it

Roma, 13 giu. (askanews) – Avvio positivo per le borse europee, in attesa dei dati Usa sull’inflazione. Francoforte guadagna lo 0,61%, mentre Londra si mostra in progresso dello 0,22%. Bene anche ...I maggiori indici di Borsa Italiana e le principali piazze finanziarie europee dovrebbero iniziare la seduta in territorio positivo. I principali indici azionari statunitensi hanno chiuso in ...