Avvio in rialzo per Piazza Affari | Ftse Mib +0 | 39%

inper Piazza Affari. Il listino milanese inizia le contrattazioni in progresso dello 0,37% a 27.510 punti, mentre gli occhi degli investitori sono puntati sulle decisioni della Fed e ...inper le Borse europee, con gli investitori che guardano alla decisione sui tassi di mercoledì della Fed, che dovrebbe segnare una pausa nella stretta monetaria, e a quella di giovedì ...di giornata inper Piazza Affari. L'Ftse Mib dopo i primi scambi guadagna lo 0,39%, a 27.517 punti. 13 giugno 2023

Borsa: Tokyo in rialzo, Cina giù. L’inflazione Usa avvia la settimana di Fed e Bce Il Sole 24 ORE

Avvio in rialzo per le Borse europee, con gli investitori che guardano alla decisione sui tassi di mercoledì della Fed, che dovrebbe segnare una pausa nella stretta monetaria, e a quella di giovedì de ...Avvio in rialzo per Piazza Affari. Il listino milanese inizia le contrattazioni in progresso dello 0,37% a 27. (ANSA) ...