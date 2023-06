Avatar Frontiers of Pandora | Uscita | Edizioni e Gameplay

(Di martedì 13 giugno 2023) Con l’annuncio entusiasmante della data di lancio e deldiof, Ubisoft ha aperto i preordini per il gioco in tre diversedigitali: Standard, Gold ed Ultimate Edition. I fan dell’universo diora possono soddisfare la loro fame di informazioni su questee su cosa offrono. Ecco tutto ciò che devi sapere per immergerti in questo nuovo mondo. Tutte lediofIniziamo con la Standard Edition, che offre l’esperienza di gioco completa senza fronzoli. Con un prezzo di 69,99 euro su PC e 79,99 euro su PS5 e Xbox Series XS, i giocatori avranno accesso al cuore dell’avventura e potranno esplorare il vasto mondo di ...

Ubisoft Forward 2023: novità esclusive, aggiornamenti e lanci di nuovi titoli - Assassin's Creed Mirage, Star Wars Outlaws eof Pandora tra le anteprime più attese! Ubisoft , il famoso publisher francese, ha reso note alcune delle novità più attese nel corso dell'annuale Summer Game Fest 2023. L'azienda ha ...of Pandora Prince of Persia: The Lost Crown Skull & Bones Mario + Rabbids Sparks of Hope Assassin's Creed Nexus Assassin's Creed Mirage Star Wars Outlaws The Crew MotorfestDurante l'evento Ubisoft Forward 2023 è stato presentato la data di lancio e il gameplay diof Pandora . Il titolo uscirà il 7 dicembre 2023. Di seguito una descrizione del titolo: Vivete una storia ambientata dopo gli eventi del primo: partite alla scoperta della ...

Oggi si è tenuto l'Ubisoft Forward e in questo articolo potrete trovare tutti gli annunci e i trailer mostrati durante l’evento.Gli eventi estivi stanno ormai per concludersi e lo fanno in grande con l'Ubisoft Forward, una kermesse tutta da seguire e vivere intensamente come le altre. Per chiunque non abbia seguito l'evento, n ...