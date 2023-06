Autostrade - Weekend infernali tra Roma e LAquila

...per l'Italia e Autostrada dei Fiori, per far fronte alle criticità segnalate nelle ... Cantieri rimodulati I c antieri verranno rimodulati in ognida giugno a settembre , con fasce ...Gli utenti sono quindi invitati a consultare prima di mettersi in viaggio https://m.autostradadeifiori.it e https://www..it/itCambia l'organizzazione dei cantieri sulletra il Piemonte e la Liguria in tutti ida giugno a settembre. E vengono inserite 'fasce di tutela' dalle 14 del venerdì alle 12 del lunedì successivo. Sono i provvedimenti ...

Autostrade per il mare, meno cantieri tra Piemonte e Liguria nei weekend Corriere della Sera

Lunghe code si formano sull’A24 che collega la capitale con l’Abruzzo a causa dei lavori di ammodernamento che si trascinano insieme con i contenziosi legali ...PIEMONTE - La Regione Piemonte ha raggiunto un accordo con i vertici di Autostrade per l'Italia e Autostrada dei Fiori dopo l'incontro per affrontare i ...