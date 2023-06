ATP Stoccarda | definito l’avversario di Lorenzo Sonego agli ottavi E non sarà Altmaier

Leggi su oasport

(Di martedì 13 giugno 2023)prosegue con il suo momento di grazia. Dopo un ottimo Roland Garros, il torinese ha spazzato via un Matteo Berrettini rientrante nel circuito nel debutto ae si è spintodi finale. Il suo avversarioun giocatore alla portata come l’australiano Christopher O’Connell. Il numero 74 al mondo ha avuto la meglio sul tedesco Daniel, giustiziere di Jannik Sinner al Roland Garros, con un pesantissimo 6-3 6-1 in 56 minuti di gioco. Mai storia in questa sfida: O’Connell ha concesso la miseria di sette punti sul proprio servizio, con il suo avversario che non si è mai spinto oltre il 30 quando si trovava in risposta. L’australiano sta toccando adesso le vette più alte in carriera, la settantaquattresima posizione nel ranking ...