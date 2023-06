ATP Stoccarda 2023 | Nick Kyrgios perde al rientro | avanzano Paul e Karatsev

Leggi su oasport

(Di martedì 13 giugno 2023) Si è conclusa la seconda giornata del torneo ATP 250 di, in Germania. Si è in questo modo allineato totalmente il programma al secondo turno, con i relativi match che andranno in scena domani, almeno per metà (e con equa divisione tra i due lati del tabellone). E rivedremo i due Lorenzo, Sonego e Musetti. Nella giornata odierna si segnala soprattutto l’uscita di scena di. Non propriamente perfetta la forma mostrata dall’australiano, che non scendeva in campo dagli Australian Open. A toglierlo dal torneo tedesco il cinese Yibing Wu con il punteggio di 7-5 6-3. Ai due ultimi uomini battuti da Novak Djokovic a Wimbledon (e Matteo Berrettini), insomma, stavoltanon porta bene. ATP ‘s-Hertogenbosch, risultati 13 giugno: vincono Alexander Bublik ...