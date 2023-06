ATP ‘s-Hertogenbosch | definito l’avversario di Jannik Sinner agli ottavi | due precedenti e una frase da ricordare…

(Di martedì 13 giugno 2023)si sta preparando per il suo esordio nell’ATP250 di ‘s-. Sull’erba olandese, l’altoatesino riprende nella sua corsa, dopo che la stagione sulla terra rossa non gli ha riservato le soddisfazioni attese. Per questo, tenuto conto della battuta d’arresto contro il tedesco Daniel Altmaier,ha cambiato la propria programmazione e ricevuto una wild card dorganizzatori per disputare questo torneo., testa di serie n.2, inizierà il proprio cammino dal secondo turno e giocherà contro il kazako Alexander Bublik. L’estroso (n.47 ATP) ha sconfitto con il punteggio di 7-5 7-5 l’ex top-10, David Goffin (n.126 del ranking). Un avversario insidioso per l’italiano, considerando il tennis di Bublik. Un modo di giocare molto imprevedibile e di difficile ...

Jannik Sinner sfiderà Alexander Bublik al secondo turno dell'250 di 's -2023 , in programma dal 12 al 18 giugno. Dopo il deludente Roland Garros inizia la stagione erbivora del numer uno d'Italia, che lo scorso anno a Wimbledon sorprese un po'...... il tennista canadese ha deciso di tornare a giocare a 's -, primo torneo '250' della ... ha detto Raonic dopo il suo emozionante trionfo , come dichiarato ai microfoni dell'Tour : 'È ...... possibili vincenti O'Connell in O'Connell - Altmaier (Stoccarda) Paul in Bonzi - Paul (Stoccarda) Kyrgios in Kyrgios - Yibing (Stoccarda) Nakashima in Ruusuvuori - Nakashima (s -) ...

ATP ‘s-Hertogenbosch: Raonic torna a sorridere dopo due anni. Vittorie anche per Humbert e Huesler Ubitennis

Rientro in campo felice per Milos Raonic. Dopo quasi due anni di stop a causa di continui infortuni, il canadese classe 1990, ex numero 3 al mondo, ha mostrato oggi un buon livello di tennis (da segna ...Rientro in campo felice per Milos Raonic. Dopo quasi due anni di stop a causa di continui infortuni, il canadese classe 1990, ex numero 3 al mondo, ha mostrato oggi un buon livello di tennis (da segna ...