Atp ‘s-Hertogenbosch 2023 | Sinner-Bublic | dove vederla in tv e in streaming

(Di martedì 13 giugno 2023) Jannikè pronto per tornare in campo. Mercoledì 14 giugno farà il suo esordio stagionale sull'erba nel torneo Atp ‘s-per cui ha avuto una wild-card dopo la precoce eliminazione al Roland Garros.L'altoatesino deve riscattarsi dopo le delusioni degli ultimi due tornei sulla...

Il primo avversario di Jannik Sinner al torneo250 di 'S -sarà Alexander Bublik . Il kazako ha eliminato in una sfida decisamente equilibrata David Goffin . Anche Lorenzo Musetti e ...Goffin 7 - 5, 7 - 5 Alexander Bublik vince con un doppio 7 - 5 nel primo turno del torneo250 di 's -. Superato in due parziali il belga David Goffin. Gara molto equilibrata decisa ...... l'unico azzurro in gara nel "Libema Open" (250 - montepremi 750.950 euro) che si sta disputando sui campi in erba di s' -, in Olanda. Il 21enne di Sesto Pusteria, n.9e secondo ...

Quando gioca Jannik Sinner a 's-Hertogenbosch Definiti orario e avversario OA Sport

Il primo avversario di Jannik Sinner al torneo ATP 250 di 'S-Hertogenbosch sarà Alexander Bublik. Il kazako ha eliminato in una sfida decisamente equilibrata David Goffin. Anche Lorenzo Musetti e ...Puoi liberamente prestare, rifiutare o revocare il tuo consenso, in qualsiasi momento, accedendo al pannello di Gestione Consensi (pulsante) o accedendo al pannello delle preferenze pubblicitarie per ...