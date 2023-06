ATP ‘s-Hertogenbosch 2023 | risultati 13 giugno | vincono Alexander Bublik e Tallon Griekspoor

(Di martedì 13 giugno 2023) Con gli ultimi otto incontri in programma si è chiuso il primo turno, spalmato su due giorni, del torneo ATP 250 di ‘s-, nei Paesi Bassi, ovvero il Libema Opendi tennis: non c’erano azzurri oggi in gara.(Kazakistan) piega in due set David Goffin (Belgio) con un duplice 7-5, mentre Jordan Thompson (Australia) regola Giovanni Mpetshi Perricard (Francia) con lo score di 6-4 7-6 (3). Il padrone di casa(Paesi Bassi, 6) elimina in tre set Mikael Ymer (Svezia) col punteggio di 6-2 3-6 6-3, infine Emil Ruusuvuori (Finlandia) batte Brandon Nakashima (Stati Uniti) per 6-3 3-6 6-3. Alexei Popyrin (Australia) supera Arthur Rinderknech (Francia) per 6-3 7-6 (6), mentre Mackenzie McDonald (Stati Uniti) batte Ilya Ivashka (Bielorussia) con lo ...

Il primo avversario di Jannik Sinner al torneo250 di 'S -sarà Alexander Bublik . Il kazako ha eliminato in una sfida decisamente equilibrata David Goffin . Anche Lorenzo Musetti e ...

Jannik Sinner torna in campo dopo la delusione del Roland Garros, in cui è uscito al secondo turno con il tedesco Daniel Altmaier. Per il tennista altoatesino è ora di lasciarsi alle spalle la terra r ...