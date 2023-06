Atletica | svelate le cause della morte di Tori Bowie

Leggi su 361magazine

(Di martedì 13 giugno 2023) L’atleta americana era incinta Sono state, oggi, 13 giugno, ledi, sprinter americana scomparsa il 3 maggio a soli 32 anni. Lavicecampionessa olimpica nei 100 metri nel 2016 e campionessa del mondo nel 2017 secondo il rapporto dell’autopsia, condivisa dai media statunitensi è deceduta per complicazioni legate alla gravidanza. L’atleta era stata ritrovata priva di vita nella sua abitazione di Orange County, in Florida. Da giorni i parenti non riuscivano a raggiungerla e così una squadra dello sceriffo ha trovato l’atleta. Quando è mortaera in dolce attesa da otto mesi. L’americana sarebbe entrata in travaglio al momentosua ...