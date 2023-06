Atletica | il verdetto dell’autopsia su Tori Bowie | morta per complicanze di gravidanza

Leggi su open.online

(Di martedì 13 giugno 2023) Arriva l’esitosul corpo dell’atleta, vicecampionessa olimpica nei 100 metri nel 2016 e campionessa del mondo nel 2017 trovatain casa lo scorso 3 maggio a Orange County, in Florida. Secondo quanto si apprende dal rapportodiffuso da diversi media americani, la 32enne è deceduta per complicazioni legate alla. È, infatti, emerso che la donna era incinta di otto mesi ed era entrata in travaglio al momento della sua morte. La campionessaavrebbe avuto convulsioni potenzialmente fatali associate all’ipertensione. La notizia della sua morte ha generato scalpore, per la sua giovane età e per le circostanze sospette. Molti fan avevano associato la morte improvvisa alla sua sparizione pubblica nel 2022, quando ...