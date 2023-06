(Di martedì 13 giugno 2023) Marcellnon parteciperà ai Campionatidi Chorzow in Polonia dal 23 al 25 giugno. All’atleta è stata diagnosticata una «condizione di flogosi perineurale con stasi vascolare dell’emergenza dello sciatico a livello del forame ischiatico delladestr a - come riferito dallo staff medico federale - situazione determinata molto probabilmente da una trazione muscolare...

Luigi Casadei Luigi Casadei , dopo lo sfortunatoper infortunio ai Global di Australia 2019, si prende la meritata rivincita confermando di ... è allenato da Giorgio Gioacchini dell'...Marcell Jacobs venerdì 9 giugno farà il suo agognato e atteso debutto stagionale Dopo idi Rabat e del Golden Gala nella tappa di Parigi della Diamond League dovrebbe finalmente ...dell'...Dopo ilegati a motivi fisici (blocco lombo - sacrale) a Rabat a fine maggio e Firenze il 2 giugno, venerdi' sera alle ore 22,12 il campione olimpico ed europeo è atteso sui blocchi di ...

Atletica, forfait di Jacobs agli Europei a squadre. Problemi a una coscia Gazzetta del Sud

Marcell Jacobs non parteciperà ai Campionati europei a squadre di Chorzow in Polonia dal 23 al 25 giugno. All’atleta è stata diagnosticata una «condizione ...ATLETICA LEGGERA: La medaglia d'oro a Tokyo nei 100m e nella staffetta 4x100 è costretto a dare di nuovo forfait per l'ennesimo problema fisico. I medici della ...