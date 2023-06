Atletica | Europei a squadre | Jacobs non corre | ' necessarie ulteriore cure'

(Di martedì 13 giugno 2023) Roma, 13 giu. (Adnkronos) - Il campione olimpico dei 100 metri e della 4x100 Marcell, sarà costretto a saltare le gare del Campionato Europeo aEuropean Games, in programma nel weekend del 23-25 giugno a Chorzow i Polonia. La decisione è arrivata in accordo con la Direzione Tecnica dellenazionali azzurre. All'atleta è stata diagnosticata una “condizione di flogosi perineurale con stasi vascolare dell'emergenza dello sciatico a livello del forame ischiatico della coscia destra - come riferito dallo staff medico federale - situazione determinata molto probabilmente da una trazione muscolare del piriforme”. In continuità con il percorso terapeutico già intrapreso, ed al fine di consentire un pieno recupero dell'atleta in coincidenza con la fase più importante della stagione (prevista per la seconda metà di agosto, ...

... e Mauro Nespoli, campione olimpico nel tiro con l'arco, i portabandiera azzurri dei Giochi... Il numero più nutrito lo fornirà l'con 46 azzurri in gara. .... scherma, ginnastica, pattinaggio, judo, karate, equitazione, bocce, voga alla veneta,, ma ... essendo stati finanziati al comune, grazie a Fondi: la spesa complessiva prevista è di ...Saranno ben 11 gli sport in programma che qualificheranno gli atletiper i Giochi Olimpici ... L'Italia Team per Cracovia 2023:(46 totali, 23 donne " 23 uomini): la squadra sarà ...

Europei di Atletica Roma 2024, Vivaticket entra a far parte dei ... Adnkronos

Manca sempre meno ai Giochi Europei 2023 che in questa terza edizione saranno di ... L’Italia non ha ancora confermato la squadra di atletica ma saranno 46 i partecipanti in questa disciplina, che ...Roma, 13 giu. (Adnkronos) – Il campione olimpico dei 100 metri e della 4×100 Marcell Jacobs, sarà costretto a saltare le gare del Campionato Europeo a squadre European Games, in programma nel weekend ...