Atletica | Diamond League Oslo 2023 | programma | orari | tv | chi parteciperà

Leggi su oasport

(Di martedì 13 giugno 2023) Nuovo appuntamento con lain quel diprevisto giovedì 15 giugno e valevole come quinto atto stagionale del massimo circuito itinerante internazionale dileggera. La capitale norvegese si appresta dunque ad ospitare alcune delle grandi stelle globali della disciplina in una tappa importante nel percorso di avvicinamento al Mondiale di Budapest. Risultato iscritti infatti ai Bislett Games dei fenomeni assoluti come lo svedese Armand Duplantis nel salto con l’asta, la venezuelana Yulimar Rojas nel salto triplo, l’olandese Femke Bol nei 400 ostacoli, il sudafricano Wayde Van Niekerk nei 400, lo statunitense Erriyon Knighton nei 200 ed il padrone di casa norvegese Karsten Warholm nei 400 ostacoli. Al momento non figurano atleti italiani nelle entry list delle gare valevoli ...