(Di martedì 13 giugno 2023) Sam, attaccante di proprietà dell’, sarà prestoaidi. Ecco tutti i dettagli Sam, attaccante di proprietà dell’, sarà prestoaididopo le esperienze negative di questa stagione in cui il giocatore era andato in prestito all’Empoli e alla Sampdoria. Secondo quanto riportato da TMW, l’olandese svolgerà le visite mediche domani mattina con il club scozzese e si trasferirà a titolo definitivo.

...quale ha inteso recidere il solidissimo filo che legava da anni la Juventus al vivaio dell'. Era il gennaio 2009, e il fuoriclasse brasiliano sarebbe statosei mesi dopo al Real Madrid. ...È l'ultimo assist firmato da Silvio Berlusconi: il club brianzolo saràal magnate greco ... mentre in Premier sono arrivati giocatori come Remo Freuler dall', Renan Lodi dall'Atletico ...Il primo è Roberto Donadoni , all'epoca giovane talentuosa ala dell', che si affermerà come ...il Milan alla cordata cinese presieduta da Yanghong Li nel 2017, non è rimasto con le mani ...

Atalanta, ceduto Lammers: andrà ai Rangers di Glasgow Calcio News 24

Previste nella mattinata del 14 giugno le visite mediche in Scozia per l’ex attaccante olandese dell’Atalanta Sam Lammers è pronto a salutare definitivamente non solo Bergamo, ma l’Italia. L’attaccant ...Il club di Silvio Berlusconi sarà ceduto, le trattative sono partite in gran segreto già negli scorsi mesi. Che fine farà il Monza senza Silvio Berlusconi Il Corriere dello Sport rivela che sarà cedu ...