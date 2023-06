Assegnazioni provvisorie | c’è intesa con i sindacati Ancora da confermare inizio il 15 giugno VIDEO

A breve saranno ufficializzate le date relative alle utilizzazioni edel personale docente. Si va verso una proroga del precedente contratto con una conferma delle regole in esso previste, con poche ma significative novità per la platea degli ...Assegnazione provvisoria 2023/24 Il prossimo CCNI , relativo alle utilizzazioni e alle, non presenterà alcun vincolo, ragion per cui tutti i docenti di ruolo potranno ...Alle 12:30 sindacati convocati per chiudere l'intesa per lee utilizzazioni (ipotesi date dal 15 giugno al 4 luglio). Alle 15:30, invece, informativa riguarda il DPCM per la ...

Assegnazioni provvisorie docenti 2023: posti, preferenze e requisiti. Ok anche ad assunti GPS sostegno e concorso straordinario bis [LO SPECIALE] Orizzonte Scuola

Ciò significa che anche i docenti che hanno ottenuto il trasferimento magari in una sede non gradita, potranno presentare la domanda di assegnazione provvisoria, anche esprimendo la scuola di attuale ...Informativa Questo sito o gli strumenti terzi da questo utilizzati si avvalgono di cookie necessari al funzionamento ed utili alle finalità illustrate nella cookie policy. Se vuoi saperne di più o neg ...