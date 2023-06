Ancona è ila Geo Barents, nave di ricerca e soccorso di Medici senza frontiere per lo sbarco delle 38 persone soccorse ieri nel Mediterraneo centrale. "Ci vorranno circa due giorni di navigazione ...La nave Aurora della ong Sea Watch ha portato a Lampedusa 39 migranti soccorsi, contravvenendo agli ordini delle autorità italiane che avevanoildi Trapani. L'imbarcazione dei migranti in difficoltà era stata individuata dalla Rise Above di Seenotrettung che aveva stabilizzato la situazione. Successivamente è arrivata l'......di investire 6 miliardi per rimodernare la raffineria di Cienfuegos nel 2011 non andò in, al ... una volta immessi i dati nel sistema mi vieneun codice e quando il mio turno si avvicina,...

Assegnato il porto di Ancona alla Geo Barents con 38 migranti Agenzia ANSA

Ancona è il porto assegnato a Geo Barents, nave di ricerca e soccorso di Medici senza frontiere per lo sbarco delle 38 persone soccorse ieri nel Mediterraneo centrale. "Ci vorranno circa due giorni di ...La nave Aurora della ong Sea Watch ha portato a Lampedusa 39 migranti soccorsi, contravvenendo agli ordini delle autorità italiane che avevano assegnato il porto di Trapani. (ANSA) ...