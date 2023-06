Ascolti Tv 12 Giugno 2023 | Nel cordoglio per Berlusconi è Porta a Porta la più vista

(Di martedì 13 giugno 2023) 1,835 milioni per Bruno Vespa Di seguito tutti i Dati Auditel per la giornata di ieri, Lunedì 12: Standard Auditel Palinsesti 12 06 23 Standard Audite Fasce 12 06 23 (Nella foto) Facebook Twitter LinkedIn TvZoom.

Tv lunedì 122023 in prima serata su Rai1 Porta a Porta, Silvio Berlusconi - L'Uomo che ha Cambiato l'Italia ha conquistato una media di 1.835.000 spettatori pari al 10.5% di share. Su ...TV ieri 122023: Report nonostante il ricordo per Berlusconi arriva a 1,42 milioni di spettatori con l'8,1% di share Grande commozione dal mondo della TV per la morte di Silvio ...tv lunedì 122023: preserale e access prime time L'Eredità al 27.6%, Otto e Mezzo balza all'11.2%. Rai Uno: Cinque Minuti hanno totalizzato 3.931.000 spettatori (21.1% di share); ...

Ascolti TV 12 giugno: i dati Auditel degli speciali su Silvio Berlusconi trasmessi da Rai e Mediaset Fanpage.it

Lo annuncia Eccho Rights, casa di distribuzione della dizi che recentemente ha stretto un accordo con il Biscione per La ragazza e l’ufficiale, in onda dal 9 giugno su Canale 5 ... che ha battuto ...Sono sempre ottimi gli ascolti di Ore 14 che si conferma seguitissimo anche a giugno ...