Arrivati 63 migranti a bordo di due barchini a Lampedusa

Leggi su panorama

(Di martedì 13 giugno 2023) Asono sbarcati nuovioriginari della Tunisia e della Siria. Adi duesono arrivate 63 persone: 24 persone (2 donne e 1 minore) e altre 39 (6 donne e 3 minori) sono state soccorse dalla nave Paolini della Guardia di finanza e dalla Ong Sea Watch. «Il Centro di coordinamento del soccorso marittimo della Guardia costiera di Roma», spiega Sea Watch, «ci ha dato istruzioni per dirigerci verso il porto di Trapani, a 32 ore di distanza, a causa delle cattive condizioni meteorologiche. Impossibile per l'equipaggio dell'Aurora raggiungerlo senza mettere inutilmente in pericolo le 39 persone soccorse a. Tuttavia, Roma ha insistito. Mentre più di 1.160 persone sono annegate nel Mediterraneo solo quest'anno, secondo l'Oim - sottolinea la ong - i soccorsi civili in mare ...